Мантуров: власти работают над альтернативной занятостью работников автозаводов

Российские власти вместе с профильными ведомствами разрабатывают меры по организации альтернативной занятости для сотрудников автозаводов, которые перешли на сокращенную рабочую неделю. Об этом ТАСС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам господина Мантурова, рабочие автопредприятий должны получить возможность трудиться в «высвободившиеся» дни, чтобы снизить потери в доходах. Министерство труда, Минпромторг и руководство автозаводов уже совместно ищут такие решения, отметил он. Главной задачей остается сохранение трудовых коллективов и удержание опытных квалифицированных специалистов, без которых отрасль не сможет развиваться в будущем, подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что власти следят за выполнением социальных гарантий для работников, несмотря на временные изменения в графике.