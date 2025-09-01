Мантуров: власти работают над альтернативной занятостью работников автозаводов
Российские власти вместе с профильными ведомствами разрабатывают меры по организации альтернативной занятости для сотрудников автозаводов, которые перешли на сокращенную рабочую неделю. Об этом ТАСС заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Председатель Ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев (слева) и первый вице-премьер Денис Мантуров
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам господина Мантурова, рабочие автопредприятий должны получить возможность трудиться в «высвободившиеся» дни, чтобы снизить потери в доходах. Министерство труда, Минпромторг и руководство автозаводов уже совместно ищут такие решения, отметил он. Главной задачей остается сохранение трудовых коллективов и удержание опытных квалифицированных специалистов, без которых отрасль не сможет развиваться в будущем, подчеркнул вице-премьер.
Он отметил, что власти следят за выполнением социальных гарантий для работников, несмотря на временные изменения в графике.