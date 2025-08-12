Туры пересели на поезда

По итогам июня-июля в Татарстане турпоток увеличился на 8-12% в сравнении с летними месяцами прошлого года, заявил председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. В целом за первое полугодие Татарстан посетили около 3,5 млн человек. Представители рынка среди предварительных итогов туристического сезона отмечают рост зарубежных туристов и увеличение числа бронирований авиарейсов. Больше половины туристов приезжали в Татарстан на поездах. Проблемами сферы туризма эксперты называют «частично серый рынок» и изменения законодательства, которые поставили условия прохождения процедуры самооценки для всех средств размещения гостей.

По итогам двух месяцев этого лета в Татарстане турпоток увеличился примерно на 8-12% по сравнению с прошлым летом. Об этом «Ъ Волга-Урал» рассказал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. В целом за первое полугодие Татарстан посетили около 3,5 млн человек, что больше аналогичного показателя прошлого года на 3%. Прирост турпотока зафиксирован в основных туристских центрах Татарстана: Казанском Кремле (почти 2,1 млн человек), остров-граде Свияжске (732 тыс. туристов), Чистополе (44 тыс. туристов) и Елабуге (315 тыс. туристов). Сергей Иванов отметил, что на положительную динамику повлияла активная работа межрегиональных водных маршрутов. Он также сообщил, что этим летом вырос иностранный турпоток среди граждан из Китая, стран Азии и Персидского залива.

Руководитель пиар-проектов сервиса путешествий Туту Наталия Туйгунова рассказала, что в июне-июле 2025 года больше половины туристов (58%) приезжали в Казань на поездах. Еще 22% гостей города выбирали самолеты, а 20% — автобусы. При этом спрос на автобусные билеты в Казань в июне-июле вырос на 12%. На поездах в столицу Татарстана приезжали жители Москвы (37% от всех поездок), Свердловской области (12%), Удмуртии (6%), Краснодарского и Пермского краев (5% и 4% соответственно). 34% пассажиров самолетов прилетают из столицы России, еще 27% из Санкт-Петербурга и 4% из Красноярска.

В пресс-службе сервиса «Авиасейлс» сообщили «Ъ Волга-Урал», что доля бронирований авиабилетов в Казань этим летом выросла на 8% и составила 3% от всех внутренних перелетов. 38% от всех бронирований приходится на туристов из Москвы. Спросом также пользуются рейсы из Санкт-Петербурга (26%), Екатеринбурга (4%), Уфы (3%) и Красноярска (3%). По данным сервиса, больше всего времени в Казани проводят туристы из Уфы — в среднем 9 дней. Доля бронирований с детьми выросла по сравнению с прошлым годом на 2 процентных пункта, до 10%. Среди международных перелетов в Казань лидируют Казахстан (24%), Беларусь (7%) и Кыргызстан (4%). В июле аэропорт Казани закрывали 1, 3 и 4 июля, а режим беспилотной опасности действовал в Татарстане 21 раз.

В Ассоциации отелей города Казань и республики Татарстан отметили, что загрузка гостиниц в 2025 году существенно отличается от прошлого года, который привлек большой интерес из-за международных мероприятий. Так, загруженность отелей категорий «две звезды» и «три звезды» упала почти на 50%. Среди проблем, с которыми сталкиваются отельеры в этом сезоне в ассоциации назвали значительную финансовую нагрузку по расходам, которая мешает представителям бизнеса привлекать новых гостей, а также проблему «серого» рынка. При этом повышение цен на гостиницы произошло не более чем на 10% в соответствии с инфляцией.

Сооснователь глэмпинга Urman Camp Ильнар Хамидуллин рассказал, что сейчас в республике насчитывается 64 глэмпинга. Данные средства размещения продолжают набирать популярность. В связи с этим конкуренция между глэмпингами увеличивается. Среди проблем, с которыми столкнулись отельеры в этом сезоне, Ильнар Хамидуллин также назвал необходимость пройти обязательную процедуру самооценки до 1 сентября.

Процедура самооценки гостиниц В конце 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий классификацию на все средства размещения туристов. Ранее процедура самооценки затрагивала только отели. Цель самооценки — подтвердить соответствие гостиницы минимальным стандартам. В случае если средство размещения до 1 сентября не пройдет этап самооценки, то его исключат из единого реестра, который работает с начала этого года. Таким образом, деятельность отеля будет автоматически признана незаконной.

В настоящее время самооценку прошли лишь 51% республиканских отелей. Руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Юлия Данилина ожидала, что в Татарстане этот показатель составит около 70–75%. «За восемь месяцев уже дети рождаются. У нас, к сожалению, родилась половина», — заявила госпожа Данилина.

При этом Татарстан вошел в топ-20 регионов страны с лучшими показателями прохождения самооценки. В единый реестр включено 502 татарстанских отеля, процедуру прошли 256, из которых 208 гостиниц, 38 баз отдыха и 10 кемпингов.

Глава комитета Татарстана по развитию туризма ожидает, что к 1 сентября показатель отелей, прошедших самооценку, составит 100%.

«Для отрасли в целом рисков нет, есть риск для отдельно взятого коллективного средства размещения. Если оно не пройдет процедуру самооценки, то с 1 сентября не имеет права работать, т. е. оно будет удалено со всех агрегаторов и, более того, его деятельность по предоставлению услуг временного проживания будет незаконной», — отметил Сергей Иванов.

Диана Соловьёва