Мэрия Челябинска запретила строить стоянку для ЖК рядом с Изумрудным карьером

Администрация Челябинска не выдала разрешение ООО «Домостроительная компания №1» («ДСК №1», принадлежит бывшему сити-менеджеру Сергею Давыдову) на строительство автостоянки на улице Калининградской. Парковку планировали подготовить для жилого комплекса, который появится рядом с Изумрудным карьером. Соответствующее распоряжение размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, разрешение не выдано «в связи с несоответствием испрашиваемого вида разрешенного использования земельного участка правилам землепользования и застройки города Челябинска».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре 2024 года администрация Челябинска разрешила ООО «ДСК №1» построить среднеэтажный жилой комплекс на улице Калининградской возле Изумрудного карьера. Здание возведут на участке площадью 4,1 тыс. кв. м. Жилой комплекс будет представлять собой четырехэтажный дом с двумя подъездами. Общая площадь недвижимости — 3,5 тыс. кв. м, жилой — 2 тыс. кв. м.

ООО «Домостроительная компания №1» зарегистрировано в Челябинске в 2004 году. Владельцем и руководителем компании является Сергей Давыдов, бывший сити-менеджер города. Эту должность он занимал в 2010-2014 годах.