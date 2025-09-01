В Москве мигрантов обязали установить приложение «Амина» и передавать геолокацию

С 1 сентября в Москве и Подмосковье вступают в силу изменения в порядке миграционного учета для трудовых мигрантов из безвизовых стран. Иностранные граждане, прибывшие в эти регионы для работы, обязаны установить мобильное приложение «Амина», указать в нем свое место пребывания и предоставить согласие на отслеживание геолокации. Этот порядок отменяет необходимость посещения МФЦ и регистрации иностранных граждан собственниками жилья.

Приложение «Амина» доступно для смартфонов на системе Android (версии для iOS пока нет). Пользователям нужно ввести QR-код с карты иностранца, сделать фото и выбрать адрес проживания. Отсутствие данных о геолокации абонентского устройства в течение трех дней приведет к снятию с миграционного учета и возможному включению в реестр контролируемых лиц. В случае отсутствия законных оснований нахождения, это может привести к блокировке банковских карт и СИМ-карт, депортации.

При переезде в пределах столичного региона иностранцы должны в трехдневный срок информировать об этом МВД через приложение. В случае переезда в другие регионы учет будет вестись по старым правилам.

Новый порядок призван бороться с коррупцией в сфере миграционного учета. В то же время эксперты отмечают необходимость решения проблем с некорректным определением геолокации в Москве. Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года, и с 1 сентября 2026 года будет распространен на иностранных граждан из безвизовых стран, прибывающих в Россию на срок свыше 90 дней для любых целей.

