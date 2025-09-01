В МГУ создали факультет искусственного интеллекта

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова создали факультет искусственного интеллекта (ИИ), сообщил ТАСС ректор Виктор Садовничий. По его словам, приема на обучение в этом году еще нет, он начнется в 2026-м.

На базе вуза ранее были открыты Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта и Институт ИИ, а также фонд «Интеллект». Новый факультет, как сообщили агентству в пресс-службе МГУ, позволит «интегрировать все эти элементы в единую систему» и обеспечить «всестороннюю подготовку» кадров для сферы ИИ.

Полина Мотызлевская