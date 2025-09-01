Экс-глава богородского совета депутатов получил условный срок за мошенничество

Бывший председатель совета депутатов Богородского округа Нижегородской области Гарик Календжян признан виновным в мошенничестве. Ему назначили четыре года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тыс. руб., сообщили в городском суде.

Экс-главу представительного органа власти судили по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что в 2017 и 2018 годах комитет по управлению муниципальным имуществом местной администрации и подконтрольное фигуранту ООО «Приокское» заключили 49-летние договоры аренды на четыре сельхозучастка площадью от 60,4 тыс. до 737,7 тыс. кв. м. Затем подсудимый обеспечил получение этих участков в собственность без торгов и по цене 10% от их кадастровой стоимости.

Общий размер ущерба оценен в 3,72 млн руб. Вину подсудимый признал в полном объеме, материальный ущерб возместил. Также суд учел, что Гарик Календжян имеет ряд тяжелых заболеваний, неоднократно награждался за развитие округа, ведет активную благотворительную деятельность, в том числе помогает участникам СВО и жителям приграничных районов новых регионов.

Мера пресечения до вступления приговора в силу сохранена в виде подписки о невыезде.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году бывшего главу Богородского района Александра Сочнева за эту преступную схему также приговорили к условному сроку. Дело в отношении Гарика Календжяна было выделено в отдельное производство. В 2024 году суд вернул его прокурору, вновь оно поступило на рассмотрение в июле 2025 года.

Галина Шамберина