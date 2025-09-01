Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), начавшийся 31 августа, стал главным событием для медиа государств, лидеры которых собрались в Тяньцзине. Эксперты высоко оценивают роль своих стран в ШОС и не упускают повода уколоть других.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

Фото: Altaf Qadri / AP Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф

Фото: Altaf Qadri / AP

Эрдоган прибывает на саммит ШОС с мыслями о Газе и новом мировом порядке

Турция придерживается в дипломатии деликатного подхода, балансируя между национальными интересами и налаживанием дружественных связей со всеми странами независимо от их идеологической ориентации в мире, где время от времени проглядывается уродливая поляризация времен Холодной войны. Попытки Анкары укрепить связи с Китаем и Россией интерпретируются как отход от долгосрочного партнерства с западным миром. Но Турция отрицает эти обвинения и всегда добивалась и добивается расположения вышеупомянутого мира, пусть и разногласия с ним сохраняются.

В центре внимания мировых лидеров на саммите ШОС остается премьер-министр Шахбаз Шариф

Премьер-министр Шариф был встречен мировыми лидерами с небывалой теплотой. Близость, наблюдаемая на этих встречах, отражает братские и дружественные отношения между Пакистаном и этими странами.

Азербайджан — ШОС: многозвучие с особыми оттенками

Осуществляемый президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина рабочий визит в Китай, в рамках которого глава страны примет участие в том числе в саммите ШОС, однозначно свидетельствует о значительном международном авторитете нашего государства… На сегодня Азербайджан имеет статус партнера по диалогу ШОС, полученного в 2016 году. Хотя значимость Баку для организации, конечно же, намного объемнее понятия «партнер».

Пезешкиан в Шанхае: новая возможность для сбалансированной дипломатии Ирана

Визит президента в Китай для участия в саммите ШОС и ШОС+ знаменует его первый визит в эту страну в качестве главы государства. Эта поездка, проходящая в условиях давления со стороны Запада и угрозы возобновления санкций, может стать поворотным моментом для сбалансированной дипломатии Ирана. Шанхай предоставляет платформу для взаимодействия и сближения сторон и отхода от одностороннего подхода… С точки зрения геополитики и геоэкономики, Иран занимает уникальное положение в расчетах ШОС. Его огромные запасы нефти и газа, расположение на пересечении транзитных маршрутов между востоком и западом, севером и югом, а также стабилизирующая роль в обеспечении безопасности в Персидском заливе обеспечивают Ирану ключевую роль в мировой энергетике и торговле. В рамках 25-летнего соглашения о сотрудничестве с Китаем эти возможности могут быть преобразованы в совместные проекты в области чистой энергии, транзитной инфраструктуры и технологического сотрудничества.

Дух товарищества между премьер-министром, Путиным и Си; Шахбаз Шариф остался не у дел

Премьер-министр Нарендра Моди, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин собрались тесным кружком, пожимали друг другу руки, смеялись — прямо первополосные кадры. А вскоре после этого премьер Моди и Путин прошли мимо Шахбаза Шарифа, который на этом мероприятии, похоже, был не у дел.

