Русский приоритет лечения прогрессивного паралича малярией

Сейчас внимание врачей всего мира привлечено к лечению прогрессивного паралича и других душевных болезней с помощью прививки малярии и возвратного тифа. В последнее время венский профессор Кирле разрабатывает аналогичный способ лечения свежего сифилиса.

В общем новый метод носит название способа венского профессора Вагнера-Яурегга, а между тем за границей он уже кое-где именуется методом русского врача Розенблюма; между прочим, в 1922 году в городе Лиме, столице Перу, вышла монография доктора Лоранто «О способе Розенблюма».

На самой заре бактериологической эры, когда только был открыт возбудитель возвратной горячи, А. С. Розенблюм имел случай наблюдать, как улучшается течение психозов под влиянием случайного заболевания малярией. В работе его, помещенной в трудах врачей одесской городской больницы в 1876 году, указаний на прививку нет. Отметив, что о влиянии возвратной горячки на психозы в литературе не найдено никаких данных (зато много о влиянии малярии), он довольно бегло описывает 10 относящихся сюда личных наблюдений и приступает к более подробному изложению 12 случаев, собранных в эпидемию возвратной горячки 1874–1875 годов.

Зато в переводе его статьи на немецкий язык доктора Окса мы находим выноску, еле останавливающую на себе внимание, которая гласит: «Согласно сообщению, сделанному мне лично доктором Розенблюмом, во всех этих случаях возвратный тиф вызван у пациентов прививкой». Этим отныне историческим документом приоритет доктора Александра Самойловича Розенблюма в разбираемом вопросе устанавливается непреложно.

Об открытии доктора Розенблюма писали «Известия» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев