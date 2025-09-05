Райские птицы

В Старом Свете о райских птицах узнали пять веков назад. Два века назад ими вплотную занялись ученые. Век назад они потеряли к ним интерес. И только в последние годы о них вспомнили молекулярные филогенетики.

Считается, что впервые райскую птицу европейцы увидели в 1552 году. Ее, точнее ее чучело, доставил в Испанию Хуан Себастьян Элькан, капитан единственного из пяти кораблей «молуккской армады» Магеллана, вернувшегося на родину из первого кругосветного плавания, в качестве подарка новогвинейского правителя аль-Мансура королю Испании.

Королевский подарок

Вообще-то, в тех краях европейцы появились как минимум лет на десять раньше, прибыв сюда из Португалии по восточному маршруту (Магеллан искал западный маршрут к «островам пряностей»), и увидели здесь арабских купцов и исламизированное население. Почему аль-Мансур и его предшественники не дарили чучел райских птиц португальским королям, остается только гадать.

Орнитологи оставляют этот вопрос историкам: мол, не хватает им еще в истории птичьих чучел копаться. А историки могут лишь сказать, что аль-Мансур был человеком высокообразованным, разбирался в географии своего времени, даже знал про Испанию и видел в экипаже кораблей Магеллана (их на тот момент осталось три) защитников от совсем обнаглевших португальских колонизаторов, плативших за гвоздику сущие пустяки. Но не так уж важно, когда точно и при каких обстоятельствах в Старом Свете впервые увидели райских птиц. Важнее, что здесь о них подумали и почему, увидев их даже не живьем, а в виде чучела, сразу и безоговорочно окрестили «райскими».

Вечный полет

Если оставить в стороне многочисленные исследования религиоведами и лингвистами «божественных птиц» — Феникса, сирен и гарпий из древнегреческой мифологии, Гаруды и Павана (павлина) из древнеиндийских эпосов, Гамаюна персидского происхождения, Сирина, Алконоста и того же Гамаюна из восточнославянских языческих верований, и помнить, что испанцы с португальцами все-таки были католиками, то на протяжении всего Средневековья как на Востоке, так и на Западе христианского мира «райской птицей» традиционно считался павлин, которого изображали справа и слева от райского источника живой воды.

Павлин — птица видная, крупная, яркой окраски с незабываемым хвостом-веером, только он почти не летает. Полет павлина, по данным исследования орнитологов из Университета Лидса, опубликованного в 2014 году в Journal of Experimental Biology, составляет всего 0,12% от его повседневной активности. Поднимаются павлины на высоту до 15 м, а максимальное расстояние, которое они могут пролететь при условии старта с высокой точки, составляет 300 м. Да и одомашнены павлины с незапамятных времен, то есть стали привычными, земными. А тут появляются птицы с пышным оперением яркой и необычной окраски, способные распушить хвост не хуже павлина, при этом еще и вися вниз головой. Они парят высоко в небесах, никогда не садясь на грешную землю и питаясь небесной росой. Яйца их самки высиживают на спинах самцов. Чем не типичная орнитофауна Эдема!

Поначалу португальцы называли их passaros do sol, то есть «солнечные птицы», но это название не прижилось. Название «райские птицы» больше нравилось и народу, и ученым, а с 1596 года, когда вышло первое издание «Путешествия мореплавателя ван Яна Гюйгена ван Линсхотена на восток от Португалии в Индию в 1579–1592 годах», оно на латыни avis paradiseus вошло в научную литературу по географии и зоологии.

Что же касается их беспосадочного полета, о котором вполне серьезно писал ван Линсхотен, то легенда об этом возникла из-за особенностей технологии местных таксидермистов. Ее описал соперник Дарвина по созданию теории естественного отбора Альфред Уоллес в своей книге «The Malay Archipelago: the land of the orang-utan, and the bird of paradise» (1869) («Малайский архипелаг. Страна орангутана и райской птицы»). Она, к слову сказать, выдержала до 1890 года десять переизданий и была довольно быстро переведена на русский язык. Перевод ее второго издания с посвящением Чарлзу Дарвину поступил в продажу в Санкт-Петербурге в 1872 году. Интересная, между прочим, книга и свободно доступная в интернете.

Копченое чучело

Как писал Уоллес, туземные таксидермисты отрывали райским птицам лапы (иногда заодно и крылья), сдирали с них кожу, насаживали ее на крепкую палку, торчавшую из клюва, набивали чучело травой, зашивали, потом заворачивали в пальмовые листья и «сушили в хижине над дымом», то есть коптили. Делали туземцы чучела райских птиц для себя или освоили этот промысел, когда появились первые европейцы,— вопрос, который тоже пока остается открытым. Скорее последнее. Поначалу, в конце XVI — первой половине XVII века, чучела райских птиц, попавших в Европу, можно было пересчитать на пальцах двух рук. Потом их поток начал расти, а во времена Уоллеса, то есть в середине XIX века, это окончательно стало для населения Новой Гвинеи прибыльным бизнесом с фиксированными оптовыми ценами: столько-то бутылок араки или футов хлопчатобумажной материи за штуку.

В итоге первый описанный и помещенный Карлом Линнеем в 10-е издание «Системы природы» вид райской птицы был им назван Paradisaea apoda L. 1758, то есть «безногая». Разумеется, Линней не считал ее вечнолетающей, а просто отдал дань традиции. Сейчас тривиальное название этого вида — большая райская птица. Вторым описанным Линнеем видом учрежденного им рода Paradisaea был Paradisaea regius (королевская райская птица). Сейчас ее тривиальное название — «королевский райский попугай», и к настоящим попугаям, которые относятся вообще к другому отряду птиц, он не имеет отношения, просто эта райская птица была похожа на попугая.

Плиоценовое прошлое

Сейчас в род Paradisaea помимо линнеевского «безногого» вида входят еще пять видов райских птиц, и все они описаны орнитологами в XIX веке. Только начиная с этого века ученые вплотную взялись за райских птиц, перестали довольствоваться случайно попадавшими в руки чучелами и тушками мертвых птиц, а отправлялись в экспедиции на их родину, границы которой окончательно определились к началу прошлого, ХХ века. Центром ареала их обитания был остров Новая Гвинея. Тут было наибольшее разнообразие их видов. Два рода райских птиц были эндемиками Молуккских островов, западных соседей Новой Гвинеи, и еще два рода обитали на северо-востоке Австралии.

Весь ареал обитания райских птиц находился к востоку от линии Уоллеса, переходной зоны между азиатской и австралийской фаунами. При повышениях и понижениях уровня океана, связанных с оледенениями в плейстоцене, расположенная к востоку линии Уоллеса Новая Гвинея оказывалась то связанной перешейками с соседними Молуккскими островами и Австралией, то отделенной от них. С расположенными к западу от линии Уоллеса Большими Зондскими островами (Суматра, Ява, Бали и Калимантан) происходила та же история, только у них пульсировала их связь с Азиатским материком. А если говорить по-простому, то последние 3 млн лет райские птицы варились в собственном новогвинейском эволюционном соку с небольшой щепоткой австралийской приправы.

На вопрос, когда райские птицы вообще появились на Земле, ответа пока нет. Палеонтология райских птиц отсутствует начисто за неимением соответствующих ископаемых. Есть лишь анализ филогенетический митохондриальной ДНК нынешних райских птиц, проведенный группой шведских и австралийских ученых и опубликованный ими в 2009 году в журнале BMC Ecology and Evolution в статье под завлекательным названием «Неожиданно долгая история полового отбора у райских птиц». Статья — в открытом доступе в интернете, желающие могут почитать ее сами.

Если же совсем коротко, то в ней ученые передвинули появление первых представителей семейства райских птиц с 3 млн лет назад до 24 млн лет назад, объяснив это теми же колебаниями уровня океана, только в позднем миоцене и плиоцене. Разделение их на роды произошло от 6 до 14 млн лет назад, а видообразование внутри родов в основном происходило от 0,5 до 10 млн лет назад. Впрочем, пока это не более чем очередная гипотеза ДНК-систематиков, которые уже без малого полвека переделывают на свой лад старую добрую линнеевскую систематику, которой без малого три века.

Райские вороны

Как уже сказано, 200 лет назад, в 1825 году, орнитологи собрали известные к тому времени виды райских птиц в роды, а роды объединили в семейство Paradisaeidae. Кто именно из ученых это сделал, историки орнитологии опять-таки однозначно сказать не могут. Одни пишут название семейства Paradisaeidae Vigors, 1825, другие — Paradisaeidae Swainson 1825. Оба собирателя райских птиц в одно семейство были уважаемыми джентльменами-учеными, членами Лондонского Линнеевского общества, только Вигорс был ирландцем, а Свенсон — англичанином. Так что это, скорее всего, была своеобразная реакция британских ученых (они как раз пишут Свенсона на названии семейства) на очередную унию Великобритании и Ирландии времен Георга III и отношения к сути систематики райских птиц не имеет.

Тогда же, в начале XIX века, семейство райских птиц ученые поместили в отряд воробьинообразных (Passeriformes), где они пребывают по сей день. Воробьиные — самый многочисленный отряд класса птиц (около 5400 видов, 60% от всех видов птиц). Первые воробьиные зачирикали на Земле около 50 млн лет назад, тут палеонтологические данные присутствуют, правда, не очень богатые. Распространены сейчас они по всему свету. Отряд воробьиных сейчас делят на три подотряда: Acanthisitti, кричащих воробьиных и певчих воробьиных.

Новозеландских крапивников (Acanthisitti), маленьких воробьев, которые живут только здесь, всего два вида (было еще два, но те давно вымерли). Кричащих воробьиных, или одноголосых, около 1000 видов. Их название связано с тем, что они издают разнообразные звучные крики, но с мелодиями у них проблемы из-за относительно примитивного строения гортани. И, наконец, подотряд певчих воробьиных объединяет около 4 тыс. видов птиц, в том числе птиц из надсемейства врановых (Corvoidea), в котором, в свою очередь, 11 семейств, в том числе собственно вороновые (Corvidae) — вороны, черный ворон, грачи, галки, сойки, сороки, всего 22 рода и 139 видов, а также семейство райских птиц (Paradisaeidae).

Столь близкое родство райских птиц с врановыми, представители которых обладают столь же высоким интеллектом, как у высших приматов, делает честь райским птицам. Кстати, среди райских птиц есть два вида райской вороны, внешне точной копии нашей черной вороны, без каких-либо ярких перьев. Правда, отношение орнитологов к их умственным способностям более чем скептическое, вероятно, исходя из априорного принципа «с кем поведешься, от того и наберешься». Вороны издавна живут рядом с человеком, а райские птицы всеми силами избегают соседства с ним.

Звуки Эдема

На сегодня в семействе райских птиц числится 17 родов и 45 видов. Плюс «успешные» гибридные виды, то есть дающие потомство, число которых раньше было 18, сейчас сведено до 3. Из 45 видов райских птиц 7 видов были описаны в XVIII веке (2 из них — Линнеем в 1758 году, остальные 5 — после него), 32 вида описаны в XIX веке, 6 видов — в XX веке, причем в самом его начале, а потом ни одного нового вида райских птиц не было найдено и описано. Иными словами, 100 лет назад орнитологи вопрос с райскими птицами закрыли, все про них выяснив, и сейчас озабочены только тем, какую категорию присвоить в Красной книге тому или иному виду райских птиц, да слегка поправляют их систематику на основе новых ДНК-анализов. А наука о райских птицах сместилась в совсем иную область: вот, например, тема современной диссертации о райских птицах — «Мотивы райских птиц в текстильном дизайне».

Жаль, конечно, но что поделаешь, sic transit gloria mundi. Но пение райских птиц останется навсегда самым, пожалуй, разнообразным в подотряде певчих воробьиных. Его несложно найти в интернете, например здесь, и послушать. Вокал у них богатейший: от почти соловьиных трелей до болтовни сороки, кукования, кудахтанья, кряканья, пронзительного писка и залихватского свиста, лягушачьего кваканья, мяуканья и даже похрюкивания, гриппозного кашля и звука строчащей швейной машинки, невольно навевающего мысли о Еве, шьющей одежду для себя и Адама после их изгнания из Эдема.

Ася Петухова