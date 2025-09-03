Киргизия не будет полностью запрещать одноразовый пластик. Предыстория: в 2023 году власти ввели запрет на производство, продажу и бесплатную выдачу пакетов из полиэтиленовой пленки и пластиковых изделий, который должен был вступить в силу 1 января 2027 года. Однако 11 июля 2025 года в стране снова разрешены ПЭТ-бутылки, одноразовая пищевая упаковка и пластиковые пакеты — при условии, что их можно переработать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Когда никто не доволен

Причин, почему пластик «амнистировали», как минимум три. Первая — недовольство бизнеса: бумажные пакеты и биоразлагаемые материалы дороже как минимум вдвое, альтернативная логистика не выстроена, переработка неразвита. Второе — недовольно и население. В 2023 году, когда Иссык-Куль решили избавить от «пластикового ковра», то перестали продавать полиэтиленовые пакеты. Бумажные моментально взлетели в цене: маленький стоил 10 сом (9 руб.), большой — 25 сом (примерно 22,5 руб.), тогда как обычный пакет из полиэтилена — 1 сом (0,9 руб.). Люди были категорически против таких расходов «на ровном месте».

К тому же бумажные пакеты приходилось возить из Китая: в Киргизии их практически не выпускали. При этом они не так безвредны, как кажется на первый взгляд. Чтобы возместить ущерб, который наносят природе при производстве бумажного пакета, его нужно использовать не менее десяти раз. Однако едва ли найдутся люди, которые так поступают. В таких пакетах можно унести меньше продуктов, чем в обычных полиэтиленовых, которые можно использовать не один десяток раз.

Условная экологичность

В 2011 году была опубликована информационная записка «Comparison of Environmental Impact of Plastic, Paper and Cloth Bags» (авторы: Kirsty Bell, Suzie Cave), в которой было показано, что бумажные пакеты не являются более экологичными, чем полиэтиленовые. Так, чтобы выпустить крафт-пакет, понадобится в четыре раза больше энергии, чем для производства полиэтиленового. Большую часть бумаги производят из дерева, леса вырубаются в огромных масштабах. Производство бумажных пакетов на 70% сильнее загрязняет воздух и в 50 раз — воду по сравнению с производством полиэтиленовых. Крафт-бумагу изготавливают, в основном нагревая щепу под давлением при высоких температурах и с химическими реагентами, потребляя огромное количество воды.

Лигносульфонаты — отходы, которые образуются при производстве бумаги. Промышленного применения этим веществам не придумано, и лигносульфонаты накапливаются в отвалах.

Что касается бумажных стаканчиков или тарелок, то они всегда содержат внутренний слой из полиэтилена, чтобы не размокать от жидкости. Однако переработать такие двухслойные стаканчики невозможно, в отличие от тех, которые состоят из одного полиэтилена или полипропилена.

Экономика замкнутого цикла: не заменить, а переработать

Экономика замкнутого цикла — это не поменять один материал на другой, а переработать материал «сам в себя». Крафт-пакеты невозможно переработать в крафт-пакеты (это самая низшая ступень в каскаде переработки бумаги, далее снижать ее качество некуда). С полиэтиленом все наоборот: сделать пленку из пленки с сегодняшними технологиями можно до десяти раз. Что касается бутылочного пластика — ПЭТ, то с его вторичной переработкой вообще нет никаких проблем: в России существует несколько предприятий, которые прекрасно с этим справляются. Немного сложнее перерабатывать ПВХ и полистирол, но основные пластики (ПЭ, ПП, ПЭТ) вторично перерабатываются без проблем. Есть вопросы с комбинированной упаковкой, состоящей из нескольких слоев (например, тетрапаки), ее действительно в перспективе придется чем-то заменять или научиться разделять.

Внутренняя практика Киргизии, как и международная, показывает: запреты не работают «в лоб». В 2015 году Бишкек уже пытался запретить полиэтилен. В 2024-м Швеция также отменила экологический налог на пакеты: цель — сократить потребление — достигнута, но налог стал тормозить торговлю.

В этом году США вернули пластиковые соломинки и упаковку в нацпарки, когда выяснилось, что биоразлагаемая альтернатива хуже перерабатывается и обходится дороже с учетом транспортировки.

Но есть и позитивный опыт: в Италии в результате соответствующих запретов все уже давно перешли на настоящую биоразлагаемую упаковку. Ее проверяли российские ученые, и это был тот редкий случай, когда материал действительно разлагался в почве. Но это скорее исключение: просто на момент запрета в стране уже работал крупный производитель биоразлагаемого полимерного сырья — компания NovaMont.

Мировой опыт показывает: пластиковые запреты работают только там, где сначала создана перерабатывающая инфраструктура, бизнес получает стимулы, а переход сделан плавным. Иначе пластиковые отходы заменят бумажные, битое стекло и органика. И тогда то, что запреты ради имиджа неустойчивы, станет очевидно всем. Экологическая повестка не должна становиться ударом по доступности товаров, бизнесу и торговым связям.

Петр Пантюхов, кандидат химических наук, старший научный сотрудник лаборатории композиций синтетических и природных полимеров ИБХФ РАН