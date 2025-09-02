Не только Альцгеймер

Деменция — это не одно заболевание, а обобщенный синдром, под которым скрывается множество различных заболеваний. По оценкам, около 50% случаев деменции приходится на болезнь Альцгеймера. К нейродегенеративным деменциям относят также болезнь Пика, деменцию с тельцами Леви. Их удельный вес в структуре деменций колеблется в пределах 10%.

Значительную долю занимает васкулярная деменция, обусловленная поражением сосудов головного мозга — например, при гипертонии или атеросклерозе. Часто встречается и посттравматическая деменция, связанная с частыми, даже легкими черепно-мозговыми травмами. Поэтому деменция — это сложное полиэтологическое заболевание.

Как считает Андрей Ильницкий, врач-гериатр, эксперт социального проекта «Деменция.net», доктор медицинских наук, патогенез нейродегенеративных форм деменции до конца не изучен. В процессах развития этих заболеваний участвуют многочисленные механизмы: оксидативный стресс, воспаление за счет увеличения активности глиальных клеток, накопление патологических белков — тау-протеина и бета-амилоида. Последние нарушают связь между нейронами, снижая когнитивные функции. Существует множество теорий — например, вирусная, предполагающая влияние некоторых вирусов на развитие болезни Альцгеймера. Таким образом, деменция — это многофакторный процесс, требующий комплексного лечения.

В будущем, скорее всего, появятся препараты, воздействующие на несколько патогенетических звеньев одновременно — например, на снижение воспаления и на деградацию тау-протеина и бета-амилоида. Сейчас активны исследования иммунных препаратов, снижающих воспаление и способствующих разрушению амилоидных бляшек, однако их эффективность возможна лишь при раннем применении, на первых стадиях болезни Альцгеймера.

Роль образа жизни в профилактике и лечении деменции

Сегодня считается, что около 50% случаев деменции можно предотвратить — прежде говорили о 40%. Ключевую роль играет образ жизни. Правильное питание, например средиземноморская диета, помогает не только профилактике, но и поддержанию функций мозга при деменции. Контроль артериального давления с помощью антигипертензивных препаратов, коррекция слуха и зрения, лечение атеросклероза — все это входит в комплекс мер.

Также важны физическая активность, полноценный сон, лечение депрессии. Эти поведенческие методы лежат в основе когнитивной реабилитации. Даже если в мозге есть амилоидные отложения, правильный образ жизни способствует развитию нейропластичности — способности мозга обходить пораженные участки, сохраняя когнитивные функции.

Адаптация и когнитивный резерв

Эксперт социального проекта «Деменция.net» Андрей Ильницкий подчеркивает огромные адаптивные возможности человеческого организма, в том числе головного мозга. У людей, живущих в суровых условиях (например, на севере), система кровоснабжения и реакция сосудов адаптированы к холоду, что сохраняет функции тканей. Аналогично мозг обладает феноменом «когнитивного резерва»: еще в подростковом возрасте активно формируется обширная нейронная сеть, которая позволяет компенсировать повреждения в более поздних возрастах.

Научно-исследовательский центр «Геронтология» в Москве изучает феномен возрастной жизнеспособности — способность мозга и организма адаптироваться к старению и заболеваниям. Важная задача медицины — бережно относиться, помогать этой адаптации.

С возрастом клетки мозга испытывают дефицит питания из-за сосудистых нарушений, снижают активность, что проявляется в виде синдрома медлительности: замедленных движений, апатии. Возможно, для пожилых такой замедленный ритм жизни — физиологически оптимален. Эти вопросы требуют дальнейшего изучения.

Мультидисциплинарный подход в лечении и профилактике

Профилактика деменции требует комплексного подхода с участием разных специалистов. Важную роль играют кардиологи, которые контролируют артериальное давление и лечат атеросклероз — важные факторы в профилактике сосудистой деменции. Эндокринологи занимаются коррекцией сахарного диабета, что снижает риски деменции. Неврологи лечат черепно-мозговые травмы.

Выделить один «главный» центр или специальность в профилактике порой сложно, поскольку деменция — комплексный синдром, говорит врач. А вот нужными знаниями в лечении деменции вооружены прежде всего гериатры и психиатры, к ним нужно обращаться и наблюдаться при нейродегенеративных деменциях. Именно врачи-гериатры обеспечивают комплексную поддержку пожилых пациентов при деменции.

Технологии и философия лечения

Технологии диагностируют и изучают деменцию все глубже. Разрабатываются методы выявления тау-протеина не только в мозге, но и в крови или буккальном эпителии (внутренней поверхности щеки). Это расширяет возможности ранней диагностики.

Однако философия лечения деменции опирается на классическую идею Рене Декарта: здоровье мозга тесно связано со здоровьем тела. Здоровое тело поддерживает здоровье мозга, и наоборот. Это комплексный взгляд, который лежит в основе профилактики и лечения.

Будущее и глобальные вызовы

Пока будущее лечения деменции сложно предсказать. Современное поколение впервые живет так долго, что возрастные заболевания, включая деменцию, становятся широко распространенными. Поэтому сейчас идет активное накопление знаний, развитие нейровизуализации и уточнение классификации деменций.

Глобальные вызовы включают рост одиночества пожилых, что усиливает риски сердечно-сосудистых заболеваний и деменции через ухудшение питания и повышение воспаления. Новый феномен — физиокогнитивный синдром — связан с уменьшением движений из-за проблем с суставами и сосудами ног, что усугубляет когнитивные нарушения.

Еще один вызов — сохранение традиций русской терапевтической школы, основанной на тщательном наблюдении и общении с пациентом. Современные инструментальные технологии частично размывают этот подход, переориентируя врачей на аппаратные методы диагностики, что не всегда хорошо.

Философия суперэйджеров

Современная наука выделяет группу суперэйджеров — людей, которые в 65–75 лет сохраняют активность и когнитивные функции, сопоставимые с гораздо более молодыми. Это подтверждает, что поддержание здоровья и образа жизни способно существенно менять исходы при деменции.

Таким образом, ближайшее будущее связано с комплексным изучением, профилактикой и поддержкой адаптации организма, а не с поиском «чудо-таблетки». Поддержка здоровья тела, активность, общение, правильное питание и мультидисциплинарный подход — вот основы современной борьбы с деменцией.

Подготовлено при поддержке социального проекта «Деменция.net»