Лолита прокомментировала поджог двери организатору ее концерта в Петербурге

Певица Лолита Милявская не считает случайностью поджог двери организатора ее концертов в Петербурге Игоря Грановского. Она рассказала, что ЧП случилось после того, как билеты на ее ноябрьское выступление в БКЗ «Октябрьский» стали продавать на сторонних сайтах по высоким ценам.

«То, что закончились билеты, и что мы столкнулись с перекупщиками билетов и то, что это совпало с тем, что сегодня выбросили билеты на левые сайты, а ему (Игорю Грановскому.— "Ъ") подожгли ночью дверь — это как раз, мне кажется, не простое совпадение»,— прокомментировала она «Фонтанке.ру».

Дверь господину Грановскому подожгли 30 августа, певица рассказала об инциденте на следующий день. По ее словам, перекупщики перепродают билеты на ее концерты по ценам в два-три раза дороже.