Осуждены трое россиян, причастных к терактам в Белгородской области

2-й Западный окружной военный суд признал супругов Татьяну и Дмитрия Туриевых и друга их семьи Максима Косяченко виновными в причастности к терактам (ст. 205 УК РФ) в Белгородской и Брянской областях. Двух первых фигурантов приговорили к 16 годам колонии строгого режима, третьего — к 20-ти. Они проведут в тюрьме первые три и четыре года соответственно. Об этом сообщили в СКР.

Как установил суд, фигурантов завербовали украинские спецслужбы для терактов за вознаграждение. Они купили в Москве телефоны и сим-карты и передали их членам диверсионных групп. Впоследствии устройства использовались в терактах на участках Московской железной дороги в Брянской области в мае 2023 года, на объектах транспортной инфраструктуры в Белгородской области в июне 2023 года, а также при совершении атаки на военный аэродром в Калужской области в августе 2023 года.

Татьяну Туриеву и Максима Косяченко задержали в 2023 году, Дмитрия Туриева — через год. Он уже был арестован в Воронежской области за дачу взятки и хранение поддельного удостоверения сотрудника ФСБ. Всего на счету осужденных пять терактов.

Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ».

Алина Морозова