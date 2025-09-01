Спорткомлекс кузбасского «Юрмаша» продан на торгах за 23 млн рублей

Спортивный комплекс «Олимп» продан в рамках процедуры банкротства ООО «Юргинский машзавод». Стоимость сделки составила 23,3 млн руб. при стартовой цене в 51,6 млн руб. Здание с земельным участком приобрело ООО «СЗ "Стройпроспект"», сообщается на официальном сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Помимо земельного участка и расположенного на нем спорткомплекса площадью 2,2 тыс. кв. м в состав лота вошли тепловая трасса, сети водопровода и канализации, ливневка, линия освещения, спортплощадка и ограждение. Лот частично находится в залоге у ВЭБ.РФ.

Как сообщал «Ъ-Сибирь» в мае 2025 года, предыдущие торги спорткомплекса не состоялись из-за отсутствия заявок, позже лот выставили повторно с дисконтом 10%.

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на его площадях возобновило ООО «Промышленная компания «Юрмаш», 100% ее уставного капитала также выставлено на продажу.

ООО «СЗ "Стройпроспект"» работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 2020 года. Компания зарегистрирована в Юрге Кемеровской области. Единственным владельцем компании является Михаил Исупов. По данным Rusprofile, выручка общества по итогам 2024 года составила 125 млн руб., прибыль — 165 млн руб.

Лолита Белова