Смольный запустит новый проект «Петербургский сувенир» в марте-апреле 2026 года

После окончания четвертого этапа действующего проекта «Петербургский дизайн» в марте-апреле 2026 года городские власти намерены запустить новый — под названием «Петербургский сувенир». Об этом со ссылкой на директора «Фонда развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге» Валерия Береснева сообщают «Ведомости Северо-Запад».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый проект направлен на продвижение сувенирной продукции местных производителей, включая ремесленников, пояснил господин Береснев. На его реализацию комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Петербурга планирует направить из городского бюджета в будущем году 33 млн руб. Такая сумма заявлена в качестве дополнительной потребности, при этом выделение средств в бюджете пока не утверждено.

Изначально проект «Петербургский сувенир» предполагалось запустить во второй половине текущего года, однако, как пояснил директор «Фонда развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге», позднее запуск решили синхронизировать с окончанием предыдущего проекта, который должен завершиться 31 января 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в конце июня этого года в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте открылась вторая и основная площадка в рамках проекта «Петербургский дизайн». На ней представлены товары более 40 ведущих брендов — локальных производителей одежды, обуви, аксессуаров и сувениров, которые получили наивысшие оценки в рейтинге участников проекта.

Андрей Цедрик