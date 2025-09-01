В Челябинской области доля высокопроизводительных рабочих мест выросла на 12%

Количество высокопроизводительных рабочих мест в 2024 году в Челябинской области составило 355 на тысячу занятых. Показатель вырос на 12% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщается в рейтинге «РИА Новости».

Ведущей отраслью стали обрабатывающие производства, на долю которых в общем объеме высокопроизводительных рабочих мест приходится 43%.

В рейтинге регионов Челябинская область заняла 34 место по количеству высокопроизводительных рабочих мест. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 4,4%. Ведущей отраслью в ЯНАО является добыча полезных ископаемых, на которую приходится 36% таких рабочих мест.

На последнем месте в рейтинге разместился Дагестан. Там в 2024 году на каждую тысячу занятых приходилось 85 высокопроизводительных рабочих. Показатель в сравнении с 2023-м снизился на 8,6%. Ведущей отраслью стала государственная служба. На нее приходится 31% высокопроизводительных рабочих мест.

К высокопроизводительным относятся рабочие места, на которых среднемесячная заработная плата работников или средняя выручка (для индивидуальных предпринимателей) превышает установленное пороговое значение, которое определяется в зависимости от типа предприятия.