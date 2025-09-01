Эрдоган рассчитывает увидеть Путина в Турции в ближайшее время

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени принять в своей стране российского коллегу Владимира Путина. Он подчеркнул, что все адресованные ранее приглашения остаются в силе.

«Это (приглашение.— “Ъ”) остается в силе, и мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране»,— сказал господин Эрдоган во время встречи с российским президентом.

Он также отметил улучшение российско-турецких отношений. По его словам, технические переговоры двух стран идут хорошо, на них не влияют «конъюнктурные проблемы».

За последний год господин Эрдоган трижды предлагал российскому лидеру посетить Турцию: на июльском саммите ШОС в Астане в 2024 году, на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года, и во время визита спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Турцию в феврале этого года. Господин Путин принял приглашение турецкого коллеги, однако о конкретных сроках лидеры не договорились.