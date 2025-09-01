Моди обсудил с Путиным урегулирование на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что провел отличную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. По его словам, стороны обсуждали двусторонние вопросы, а также обменялись мнениями о российско-украинском конфликте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Pool / Reuters

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру»,— написал Нарендра Моди в соцсети X. Комментируя конфликт на Украине, он заявил: «Нам нужно найти способ как можно скорее положить конец конфликту и установить постоянный мир».

Владимир Путин в начале встречи отметил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня установления между странами особого привилегированного стратегического партнерства. Российский президент также подчеркнул, что Индия и Россия координируют совместные усилия на международной арене — в рамках ООН, БРИКС, G20 и ШОС. Переговоры с участием делегаций продлились около 50 минут.

Лусине Баласян