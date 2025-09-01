Работы на трассе Тюмень — Екатеринбург планируют завершить до 15 октября

В Тюменской области ремонт трассы Тюмень — Екатеринбург планируют завершить досрочно — до 15 октября, сообщили в главном управлении строительства региона.

До середины октября планируется закончить ремонт трех участков общей протяженностью 2 км: от обхода Тюмени до строящейся развязки по Московскому тракту, от развязки — до разворотных петель в районе деревни Дербыши, от петель — до перекрестка с ул. Плодовой, включая перекресток и еще 100 м в сторону поста ДПС. На участках отремонтируют 38 кв. м дорожного покрытия: на более чем 20 тыс. кв. м уже уложен асфальт, позднее на него нанесут разметку.

Напомним, в Свердловской области трассу Р-351 Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос и капитально отремонтируют к концу 2026 года. Предусмотрено строительство обхода города Богдановича.

Ирина Пичурина