Страны ШОС продолжат совместную борьбу с терроризмом

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в принятой 1 сентября Тяньцзиньской декларации обозначили ключевые направления коллективной работы до 2030 года. Отдельно в тексте упоминается готовность стран ШОС продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Кроме того, участники саммита заявили о желании совместными усилиями бороться с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и контрабандой оружия. В документе содержится призыв международному сообществу под эгидой ООН активизировать сотрудничество в борьбе с терроризмом с учетом Устава ООН и резолюций Совбеза.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзине проходит саммит стран ШОС. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств. Президент России Владимир Путин прилетел в Китай накануне. Во время визита российская делегация планирует провести свыше десятка встреч.

