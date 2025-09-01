Мониторинг качества воздуха в двух городах Башкирии обойдется в 147 млн рублей

Общая сумма затрат на организацию системы наблюдения за качеством воздуха в Нефтекамске и Октябрьском составит около 147 млн руб., сообщили «Ъ-Уфа» в Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромете). В эту сумму входит закупка стационарных наблюдательных пунктов, приборов и оборудования для двух химических лабораторий, а также автомобилей для нужд постов наблюдения.

Фото: Дмитрий Николаев, Коммерсантъ

Кроме затрат на оборудование постов, обслуживание потребует около 13 млн руб. ежегодных расходов на эксплуатацию, уточнили в ведомстве.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее суды обязали Росгидромет и министерство природопользования и экологии Башкирии оснастить посты наблюдения за загрязнением воздуха в Сибае, Кумертау, Ишимбае, Белебее, Мелеузе, Учалах, Туймазах, Нефтекамске и Октябрьском. За установку оборудования в первых семи городах, имеющих население меньше 100 тыс. человек, отвечает региональное министерство, а за мониторинг в двух последних — федеральное ведомство.

Минэкологии с решениями не согласилось. Пресс-служба заявила «Ъ-Уфа» о намерении оспорить судебный акт.

Идэль Гумеров