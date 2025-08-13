Чистый воздух распылили на троих

Министерство природопользования и экологии Башкирии наряду с Башгидрометом должно будет обеспечить девять городов республики постами наблюдения за состоянием воздуха. Сначала министерству удалось отбиться от требований природоохранной прокуратуры, а обязательства легли лишь на управление по гидрометеорологии и его учредителя в лице Росгидромета. Однако Верховный суд Башкирии, а вслед за ним и Шестой кассационный суд общей юрисдикции уточнили — в городах с населением до 100 тыс. человек оборудование наблюдательных постов входит в компетенцию региональных властей.

В Башкирии усилят мониторинг состояния атмосферного воздуха

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе определение Верховного суда Башкирии, обязавшего региональное министерство природопользования и экологии оборудовать посты наблюдения за качеством воздуха в Сибае, Кумертау, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах. За установку таких же станций в Нефтекамске и Октябрьском будет отвечать Башгидромет, которое должно получить средства от Федерального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Требования к ведомствам еще осенью 2022 года предъявила Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура. Она обнаружила, что за состоянием воздуха в Башкирии следили посты лишь в пяти городах — Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Благовещенске и Туймазах. В то же время, с учетом численности населения, как минимум по два поста требуются Сибаю, Кумертау, Нефтекамску, Октябрьскому, Белебею, Ишимбаю и Мелеузу, один — Учалам. Кроме того, дополнительной станции контроля недостает Туймазам (см. «Ъ» от 30 ноября 2022 года).

Руководившая тогда Башгидрометом Вилора Горохольская поясняла, что установке наблюдательных постов мешало отсутствие финансирования из федерального бюджета.

Материалы проверки стали поводом для административного иска к Башгидромету, Росгидромету, минэкологии Башкирии и региональному кабмину.

7 марта 2023 года Октябрьский райсуд Уфы частично удовлетворил требования, обязав Росгидромет в течение девяти месяцев выделить деньги на установку наблюдательных постов, а Башгидромет — оборудовать их в девяти городах республики.

Росгидромет и подведомственное ему учреждение с решением не согласились. В апелляционной жалобе они настаивали, что исполнение решения повлечет дополнительные расходы федерального бюджета. Кроме того, утверждали ответчики, за мониторинг воздуха в городах с населением меньше 100 тыс. человек должны отвечать региональные власти.

Верховный суд Башкирии доводы Росгидромета и Башгидромета отклонил. Тем не менее, апелляционная коллегия приняла во внимание стоимость работ, оценив установку одного стационарного поста в 345 тыс. руб., и увеличила срок исполнения решения на три месяца.

Однако Росгидромет все же добился пересмотра решения. В кассационной жалобе ведомство снова пояснило, что за оснащение постами в городах с населением до 100 тыс. человек отвечают республиканские власти. А Башгидромет указал, что оснащение хотя бы шести станций потребует 102 млн руб., не считая оборудования химических лабораторий, аренды помещений и покупки автотранспортных средств. Эти доводы заставили Шестой кассационный суд общей юрисдикции отправить дело на пересмотр в Верховный суд Башкирии.

В конце прошлого года апелляционная коллегия приняла новое решение, переложив часть обязанностей на министерство природопользования и экологии Башкирии. Оборудовать станции в семи городах минэкологии должно до 25 декабря 2026 года.

Министерство не согласилось с таким исходом дела. В кассационной жалобе оно доказывало, что в городах без пунктов наблюдения качество воздуха оценивают передвижные экологические лаборатории, принадлежащие ГБУ «Управление государственного аналитического контроля» (подведомственно минэкологии). Доводы министерства поддержал и представитель регионального правительства.

В конце июля Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил определение в силе.

В Росгидромете и Башгидромете на запросы «Ъ» вчера не ответили. В министерстве природопользования и экологии Башкирии заявили, что не согласны с кассационным определением и намерены его обжаловать.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что суд корректно расценил обстоятельства дела. «Решение основано на четкой правовой базе и верном разграничении полномочий между федеральными и региональными органами власти. При этом аргументы минэкологии Башкирии были справедливо отклонены, поскольку довод о наличии передвижных экологических лабораторий не может служить основанием для освобождения от обязанности создания стационарных постов наблюдения»,— полагает она.

Идэль Гумеров