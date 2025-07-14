Доходы жителей Кабардино-Балкарии выросли на 24,5%

Доходы населения Кабардино-Балкарии с начала года увеличились на 24,5%, что стало вторым результатом в стране после Калмыкии. Об этом сообщает администрация главы КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Среднедушевые доходы россиян в первом квартале 2025 года выросли на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, значительно превысив уровень инфляции. Рост обусловлен увеличением зарплат, индексацией пенсий и пособий, а также ростом объема средств на банковских вкладах.

Лидером рейтинга стала Республика Калмыкия с показателем 26%. За ней следуют Кабардино-Балкария (24,5%), Карачаево-Черкессия (21,5%), Удмуртская Республика (21,3%), Нижегородская область (20,3%) и Краснодарский край (20,3%).

Тат Гаспарян