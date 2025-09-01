Дональд Трамп заблокировал пакет иностранной помощи почти на $5 млрд. В эту сумму закладывались расходы на программу USAID, взносы в международные организации и траты на миротворческие мероприятия. Все уже было одобрено Конгрессом. А маневр, который проделал глава Белого дома, чтобы его обойти, не применялся 50 лет, пишет Associated Press. На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио сообщил об официальном закрытии Агентства США по международному развитию. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался о судьбе программ USAID.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После полугода в подвешенном состоянии, в пятницу, 29 августа, стало известно, что 64-летняя история Агентства США по международному развитию, известного как USAID, подошла к концу. Глава Госдепартамента Марко Рубио заявил, что «после того, как небольшой набор основных программ был передан в Государственный департамент, USAID официально переходит в режим ликвидации». Так завершается история одного из самых влиятельных институтов американской мягкой силы. Еще совсем недавно в агентстве числилось более 10 тыс. сотрудников, которые распоряжались бюджетом, превышающим $50 млрд, и обеспечивали более половины всей зарубежной помощи США.

С такими суммами неудивительно, что Агентство регулярно оказывалось в центре скандалов. Так, с 2010-го по 2012-й USAID через подставные структуры запустило на Кубе соцсеть ZunZuneo, рассчитывая с помощью цифровых технологий подтолкнуть местное население к восстанию против режима. Чтобы привлечь пользователей, сервис даже оплачивал смс, а прибыль от этого получал государственный кубинский провайдер. По сути, Вашингтон тайно финансировал режим, с которым одновременно боролся. Подобные странные проекты вызывали немало вопросов и в самих США. Что это за проявление мягкой силы, если ее проводники предпочитают скрывать факт американского финансирования?

В частности, после сворачивания активности USAID целый ряд медиапроектов по всему миру заявили о финансовых трудностях.

Причем ранее эти СМИ вовсе не сообщали читателям, что их деятельность спонсируется из Вашингтона, напротив, они утверждали о своей независимости и непредвзятости. Иногда, возможно, так оно и было.

Вообще, у USAID действительно были и очень важные для всего человечества программы. Но агентство оперировало такими финансами, что гранты нередко превращались в многолетние контракты, за эффективностью которых никто не следил. Более того, по мнению нынешней администрации, USAID превратилось в закрытую корпорацию, которая игнорировала настроения в Белом доме и самостоятельно решала, что соответствует, а что противоречит американским интересам.

В итоге вместо реформ Дональд Трамп предпочел полностью закрыть агентство. Это решение вызвало горячую поддержку, особенно в тех странах, которые ранее обвиняли США во вмешательстве во внутренние дела через программы USAID. Однако радоваться, похоже, рано. Несмотря на изоляционистские высказывания вице-президента Джей Ди Вэнса, Америка вовсе не уходит с международной арены. У Вашингтона по-прежнему остаются интересы в самых неожиданных точках планеты.

Закрытие агентства лишь высвободило десятки миллиардов долларов для других инструментов. Эти средства можно направить на создание профессионального подразделения Госдепартамента, которое будет работать эффективнее «почившего монстра». И, судя по всему, эта работа уже началась. Прежде чем отдать окончательный приказ, Марко Рубио — глава Госдепа и, что важно, по совместительству советник президента по нацбезопасности — тщательно изучил штат, проекты и связи USAID. Полезное он забрал себе, остальное отправил в утиль. А пока публика радуется, мягкая сила США просто меняет оболочку и заодно наращивает мускулы.

