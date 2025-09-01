Пьяному дебоширу не дали долететь в Петербург из Архангельска

Нетрезвый пассажир рейса «Архангельск – Санкт-Петербург» не смог добраться до Северной столицы из-за нарушения общественного порядка. В отношении дебошира составили административные протоколы, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Правонарушитель планировал отправиться в Петербург вместе с супругой и ребенком. Употребив алкоголь, пассажир разбил стекло двери выхода на посадку, а также проигнорировал требования сотрудников транспортной полиции о прекращении противоправных деяний.

Дебошира препроводили в дежурную часть ЛОП на воздушном транспорте. Медицинское освидетельствование подтвердило содержание алкоголя в крови. В отношении правонарушителя составили протоколы по ст. 7.17, ч.2 ст.20.1 и ст.20.21 КоАП РФ.

Татьяна Титаева