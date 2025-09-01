Хуситы заявили об ударе по нефтяному танкеру Израиля в Красном море

Вооруженные силы йеменских хуситов ударили по израильскому нефтяному танкеру Scarlet Ray в северной части Красного моря. Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что цель была поражена.

По словам господина Сариа, хуситы поразили цель с помощью баллистической ракеты. «Вооруженные силы Йемена подтверждают свою неизменную поддержку палестинского народа, препятствуя израильскому судоходству и судоходству, направляющемуся в порты оккупированной Палестины в Красном и Аравийском морях»,— передает слова представителя движения телеканал «Аль-Масира».

28 августа йеменские хуситы призвали судоходные компании прекратить любое взаимодействие с Израилем. В ином случае, заявили в движении «Ансар Аллах», ополчение будет атаковать все суда вне зависимости от того, какой стране они принадлежат.