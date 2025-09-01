В Забайкалье задержали крупную партию наркотиков

Полицейские из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из УНК УМВД России по Забайкальскому краю задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. Как сообщает «МВД Медиа», у него изъято более 72 кг запрещенных веществ.

Уточняется, что полицейские заметили на трассе вблизи Читы грузовой автомобиль, водитель которого вел себя подозрительно. В частности, он «неоднократно останавливался и уходил в лесополосу, а затем возвращался и продолжал движение». На одной из таких остановок водителя задержали, а при досмотре обнаружили 15 банок из-под краски со свертками внутри.

Задержанный работал в интернет-магазине по продаже наркотиков. По заданию куратора, он приобрел грузовой автомобиль, чтобы перевезти вещества из Ленинградской области в регионы Сибири и Дальнего Востока. Мужчина также изготовил «поддельные сопроводительные документы на перевозку лакокрасочной продукции» и купил бочки, в которые прятал синтетические наркотики. По пути его следования он успел оставить несколько закладок в Иркутской области и Бурятии, сотрудники полиции изъяли из этих тайников более 16 кг «синтетики».

Кроме того, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в компьютере у водителя были «найдены координаты тайников в Красноярске, Хабаровске и Приморье». Из них также изъяты наркотики, их общий объем не уточняется. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Подозреваемый заключен под стражу.

Влад Никифоров, Иркутск