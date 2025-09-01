В Белгородской области три человека ранены в результате ударов БПЛА по машинам

В поселке Борисовка Борисовского района пострадали три мирных жителя. Они находились в машинах, по которым ВСУ ударили дронами, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль ранены двое мужчин. У одного минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук, у второго — перелом предплечья и множественные осколочные ранения ноги, его состояние оценивается как тяжелое. Обоих госпитализировали.

Еще один мужчина пострадал от удара дрона по легковушке. У него диагностированы множественные осколочные ранения рук и ног, его также доставили в больницу, рассказал господин Гладков в Telegram.

По данным Минобороны РФ, за ночь над регионом сбили 12 беспилотников. Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.