Естественно-научный рост

Всего в Нижегородской области ЕГЭ в этом году сдавали более 13,5 тыс. человек: около 12,1 тыс. выпускников школ текущего года, почти 1 тыс. выпускников прошлых лет и около 330 студентов учреждений среднего профессионального образования.

Одной из ключевых тенденций аттестационной кампании в региональном министерстве образования и науки называют возросшую по сравнению с прошлым годом долю выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ предметы естественно-научного и математического профиля. Так, профильную математику сдавали 48% участников экзамена (в прошлом году — 44%), биологию — 14,7% (в 2024-м — 13,7%), физику — 14,8% (14,1%), информатику — 21% (20,1%), химию — 9,4% (9,2%). При этом доля сдававших обществознание, историю, литературу и английский по сравнению с прошлым годом сократилась.

Средний балл ЕГЭ по естественно-научным дисциплинам, по данным минобра, составил 60. Успешнее всего нижегородские 11-классники справились с химией и биологией: средний балл по этим предметам увеличился на 1,86 и 1,12 балла соответственно (63,30 и 55,99). Сложнее далась выпускникам этого года профильная математика: средний балл ЕГЭ по предмету составил 63,27 (в 2024 году — 66,55 балла).

Сократилось и количество «стобалльников» по математике: в 2024 году их было 13, в 2025 — три. В целом же из 139 стобалльных результатов больше всего выпускники получили по химии — 52 (в прошлом году их было 15), а по информатике число «стобалльников» увеличилось в шесть раз — до 12 человек.

«Результаты во многом зависят от сложности ЕГЭ. Например, очень многие жаловались, что профильная математика в этом году была чрезвычайно сложна», — пояснила начальник отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования и научно-образовательной сферой минобра Ирина Зверева. Поэтому, по ее словам, сопоставлять результаты разных лет некорректно: «Разница средних значений балла не характеризует изменения уровня знаний, поскольку ежегодно меняется состав и уровень сложности заданий и подхода к оцениванию экзаменационных работ».

«Цифры» и факты

Комментируя итоги приемной кампании, опрошенные «Ъ-Приволжье» вузы отметили возросшее количество заявлений абитуриентов. Так, на все уровни и формы обучения Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) абитуриенты подали около 95 тыс. заявлений (в прошлом году — 70 тыс.), в Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) — 12 тыс. заявлений (в прошлом году — 9 тыс.). В Приволжском исследовательском медицинском университете (ПИМУ) также отметили «значительно большее количество заявлений практически на все направления специалитета, магистратуры и ординатуры». Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков сообщал, что уже в первые дни приемной кампании количество заявлений на педагогические направления выросло в два раза по сравнению с 2024 годом

Основным каналом подачи документов стали личные кабинеты на «Госуслугах».

По данным университетов, в этом году в цифровом виде документы подавали 80-90% абитуриентов, тогда как год назад только около половины.



Несмотря на очевидное удобство как для самих 11-классников, так и для приемных комиссий, цифровой процесс подачи документов остался достаточно нервным. «В этом году было исключено требование предъявлять при подаче документов оригинал аттестата. Вместо этого абитуриент должен был поставить в соответствующей строке на „Госуслугах“ „галку“, удостоверяя таким образом свое согласие на зачисление. „Галок“ могло быть несколько. И в итоге, к окончанию срока подачи документов счет шел на минуты: нужно было оперативно принимать решение, куда ставить „галку“ о зачислении, откуда убирать… То есть вечная история, когда абитуриенты бегут сдавать аттестаты, по сути, остается, хотя и в другом варианте», — комментирует Ирина Зверева.

«Подача согласия на зачисление вместо оригинала документа об образовании упростила процесс подтверждения зачисления для абитуриента, но в то же время и запутала его, потому что было множество вопросов о том, нужно ли подавать это согласие и зачем, и можно ли вместо него предоставить для зачисления оригинал документа об образовании, — добавляют в НГТУ. — Кроме того, отсутствие документа об образовании в любом виде (бумажный оригинал, копия, электронный формат) значительно усложнило ранжирование конкурсных списков при одинаковых баллах ЕГЭ у абитуриентов, так как средний балл документа об образовании является одним из важных критериев выстраивания корректных конкурсных списков».

Льготы и квоты

Еще одна тенденция приемной кампании этого года — расширение списка категорий по отдельным квотам. Так, кроме детей-инвалидов первой и второй групп, детей-сирот и участников СВО и их детей, в приоритетном порядке на бюджетные места зачисляли детей военнослужащих, участвовавших в боевых действиях на территории России. Кроме того, вузы получили возможность детализировать целевые квоты по заказчикам целевого обучения — будущим работодателям.

По квоте для участников СВО и их детей в вузы в этом году поступило почти вдвое больше абитуриентов, чем в прошлом. Из 886 квотных мест было занято 556, а в 2024 году — 307 из 1060. На целевые квоты нижегородские университеты также фиксировали высокий конкурс. Так, в НГТУ по целевой квоте в этом году поступили 126 человек, а в прошлом — 88.

Востребованность целевого обучения у абитуриентов заметили также в Мининском университете, там целевая квота по всем направлениям была закрыта на 90%: «Среди выбравших целевую квоту был конкурс, к заказчикам выстраивалась очередь». В основном целевые заказчики — школы и колледжи Нижегородской и соседних областей — ждут учителей по физкультуре и основам безопасности и защиты Родины, русскому языку и литературе, математике и информатике, истории и обществознанию.

В ННГУ отметили стабильный спрос на целевую подготовку студентов со стороны работодателей — крупнейших индустриальных и промышленных партнеров, предприятий оборонно-промышленного комплекса и медицинских организаций. В 2025 году по конкурсу в вуз зачислено 94 студента-целевика.

Самые популярные направления

В целом приемная кампания показала повышение интереса абитуриентов к инженерно-техническому и инженерно-строительному профилю, и, как следствие, проходной балл на эти специальности вырос. В НГТУ отметили, что в этом году стали популярными направления, которые ранее «оставались в тени»: «Традиционно популярны направления, связанные с информационными технологиями и ядерные, а также, возможно, благодаря профориентационной работе стали популярны такие направления, как „Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие“, „Самолето- и вертолетостроение“, „Электроэнергетика и электротехника“. У этих направлений высокий проходной балл и показатели целевого поступления». В ННГУ специальность «Программная инженерия» вошла в топ направлений с самым высоким проходным баллом (256 баллов), а в ННГАСУ проходной балл на строительное направление вырос на 44 пункта.

Увеличение конкурса на строительных, информационных и творческих направлениях в ННГАСУ объясняют небольшим количеством бюджетных мест, высоким уровнем подготовки студентов творческих профессий, а также возросшим интересом к получению компетенции в ИТ-сфере и инженерно-строительной отрасли на фоне высоких зарплат и нехватки квалифицированных кадров.

На востребованные ИТ-специальности нижегородским вузам в этом году в совокупности было выделено почти 3 тыс. бюджетных мест: 2,5 тыс. мест по программам бакалавриата и более 400 — по программам специалитета. С 2024 года их количество увеличилось на 100 мест. В топе ИТ-направлений оказались «Информационные системы и технологии» (407 мест на все вузы), «Прикладная информатика» (246 мест) и «Прикладная математика и информатика» (238 мест). Среди вузов наибольшее количество бюджетных мест по ИТ-направлениям получили НГТУ — 1024 места, ННГУ — 648 и Нижегородский филиал НИУ ВШЭ — 220.

По пяти образовательным программам впервые набирал абитуриентов ИТ-кампус «Неймарк», работающий в партнерстве с вузами. Это две программы бакалавриата: «Технологии искусственного и дополненного интеллекта» (на базе НИУ ВШЭ) и «Сопряженная разработка аппаратного и программного обеспечения» (на базе ННГУ), две программы магистратуры: «Искусственный интеллект и компьютерное зрение» (на базе НИУ ВШЭ) и «Цифровые двойники объектов капитального строительства» (на базе ННГАСУ), а также специалитет «Безопасность информационных систем» (на базе НГТУ).

«Наша глобальная цель — развивать всю систему высшего образования региона, а не создать отдельный университет.

Программы сложные, и вместе с вузами мы нацелены на поиск талантов. К сожалению, пока у среднестатистического талантливого российского старшеклассника нет ощущения, что ему нужно учиться именно в Нижнем Новгороде. И наша общая задача — это представление изменить», — прокомментировал миссию нового вуза и.о. ректора «Неймарка» Алексей Хабибуллин.

Новые программы

Тренд на популяризацию инженерно-технического профиля нашел отражение и в новых программах вузов. Так, Мининский университет в этом году открыл программу магистратуры «Физико-математическое образование». В вузе отмечают, что запрос на это направление исходил от выпускников нижегородских вузов, которые получили профильное инженерное образование и хотят получить еще педагогическое.

В ННГУ впервые набрали студентов на бюджетные места по прикладной механике, лингвистике, дизайну и организации работы с молодежью, запущены новые программы магистратуры по нанотехнологиям и микросистемной технике. Кроме того, вуз открыл программы по химическим технологиям, для врачей появилась возможность обучения в ординатуре по психиатрии, офтальмологии, хирургии и пластической хирургии.

ННГАСУ в этом году начал предлагать бюджетные места по направлению «Инноватика» с профилем «Управление инновациями». Также университет впервые набирал абитуриентов на направление «Дизайн» с профилем «Анимация и моушн-дизайн».

ПИМУ в этом году открыл набор на программу специалитета «Клиническая психология», а также ординатуру «Рентгеноэндоваскулярные диагностика и лечение». «Открывая новые специальности, мы ориентируемся на потребности региона и страны в целом. Сейчас значительно выросла потребность в клинических психологах, а новая высокотехнологичная специальность активно развивается и требует подготовки профильных специалистов», — пояснили в вузе.

