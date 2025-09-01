В Ярославле изменилось расписание маршрута № 97с

В Ярославле с 1 сентября маршрут № 97с «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Большие Полянки» начал ходить по обновленному расписанию. Об этом сообщили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 20 августа прекратил работу маршрут № 97 «14-й микрорайон» – «Улица Большие Полянки». Для его компенсации на маршрут №97с закупили четыре дополнительных автобуса большого класса.

С 1 сентября выпуск подвижного состава на маршруте №97с должен составить 19 машин в будни и 16 — в выходные. Согласно обновленному расписанию, автобусы теперь работают с 4:52 до 23:05 (интервалы 7-15 минут) в будни и с 5:30 до 23:05 (интервалы 10-15 минут) в выходные. Так, в рабочие дни маршрут №97с будет 114 раз отправляться от остановки «Фабрика Красный Перевал». С полным расписанием можно познакомиться на сайте.

Алла Чижова