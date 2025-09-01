В Ростове выставили на продажу бизнес-центр за 3 млрд рублей

Бизнес-центр «Лига наций» по улице Суворова, 91 выставили на продажу за 3 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте объявлений avito.ru.

Торговый цент состоит из двух современных 17-этажных зданий общей площадью более 39 тыс. кв. м., введенных в эксплуатацию в 2013 году.

Во всех помещениях центра проведен ремонт, они оборудованы под офисы и торговые площадки. Кроме этого, в зданиях есть рестораны и собственный фитнес-клуб с бассейном.

По прогнозам, доход от аренды в 2025 году (без НДС) может составить 269 млн руб.

