ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область около 180 раз

Вооруженные силы Украины за сутки обстреляли и ударили дронами по территории Белгородской области около 180 раз. Пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно ежедневной сводке господина Гладкова в Telegram-канале, атакам подверглись 43 населенных пункта. По территории области ударили 68 снарядов и 111 БПЛА, 37 из них были сбиты. Также повреждения получили один многоквартирный дом, 15 частных домов, три коммерческих объекта, ангар, два склада, два сельхозпредприятия, спецтехника и 28 автомобилей.

Накануне Вячеслав Гладков рассказал об атаке 136 беспилотников ВСУ на Белгородскую область, 57 из них удалось уничтожить. Медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям.