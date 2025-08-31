Белгородская область подверглась налету почти 140 БПЛА за сутки

За прошедшие сутки по девяти муниципалитетам Белгородской области ударили 136 беспилотников ВСУ. В результате медицинская помощь потребовалась девяти мирным жителям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Среди пострадавших в результате налета — супружеская пара в селе Ясные Зори, в селе Смородино — мальчик и мужчина. Все они продолжают лечение в больницах, ребенок находится в отделении реанимации. В селе Новая Таволжанка после сброса взрывного устройства с БПЛА ранена женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии в клиническую областную больницу, говорится в сообщении.

Налету беспилотников за сутки были подвергнуты 50 населенных пунктов, было выпущено 30 снарядов, 57 БПЛА были сбиты и подавлены. Из-за ударов повредились три многоквартирных дома и 24 частных домов, четыре коммерческих объекта и 26 транспортных средств.

Накануне сообщалось, что ночью в Белгороде беспилотник сбросил бомбу над двором многоэтажки, двое человек пострадали.