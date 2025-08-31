Банковские гарантии дали химическую реакцию

Входящий в «СИБУР-Холдинг» татарстанский «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) оспаривает принудительное взыскание в пользу возводящей Балтийский СПГ дочки «Газпрома» и «РусГазДобычи» компании «Русхимальянс» (РХА) 11,5 млн евро или более 1 млрд рублей по текущему курсу. Такова сумма просроченных платежей по кредиту НКНХ германскому банку Bayerische Landesbank, который выступал одним из гарантов исполнения обязательств по СПГ ушедшей из России после начала специальной военной операции компании Linde PLC. Юристам «Русхимальянса» удалось не только успешно просудить в трех инстанциях обязательства германского производителя оборудования по сорванному немцами контракту, но и добиться через приставов по особо важным делам главка ФССП обращения взыскания долгов банка-гаранта на права требования с его российских должников. Среди последних оказался и нефтехимический гигант из Татарстана. Как выяснил Ъ, суд первой инстанции встал на сторону оператора завода СПГ, несмотря на то что на этой неделе баварский банк подал жалобу на решение питерского арбитражного суда в Верховный суд России, а НКНХ оспаривает наличие у Bayerische Landesbank требования платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дочка «Газпрома» взыскивает 1 млрд рублей с «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Дочка «Газпрома» взыскивает 1 млрд рублей с «Нижнекамскнефтехима»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татарстанский нефтехимический гигант «Нижнекамскнефтехим» на днях проиграл в первой инстанции арбитражный спор о взыскании с предприятия 1,07 млрд рублей в пользу компании «Русхимальянс» — оператора строящегося в Ленинградской области завода по производству СПГ. Ответчиком выступило созданное для особо важных дел Главное межрегиональное спецуправление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Прямых обязательств между НКНХ и РХА нет. Нижнекамское предприятие оказалось должником одного из пяти банков, выдавших оператору Балтийского СПГ гарантии исполнения контракта со стороны германской группы Linde, покинувшей Россию после начала специальной военной операции. Общая сумма банковских гарантий превысила 1,1 млрд евро.

11,5 млн евро НКНХ должен был заплатить немецкому Bayerische Landesbank по синдицированному кредиту от 2018 года. Из материалов дела следует, что татарстанское предприятие просрочило четыре платежа по 2,3-2,4 млн евро каждый, начиная с сентября 2023 года. Кроме того, пристав Главка ФССП Илья Кузнецов постановил взыскать с НКНХ в пользу «Русхимальянса» еще и не просроченный платеж на 2,1 млн евро от 1 сентября текущего года, так как Bayerische Landesbank был признан арбитражными судами трех инстанций должником РХА. Все его имущество, активы и дебиторская задолженность арестованы в пользу этой дочки «РусГазДобычи» и «Газпрома».

Юристы «Нижнекамскнефтехима» пытались отбиться от взыскания, ссылаясь на указ президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», который регулирует действия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, резидентов, направленные на выполнение своих обязательств перед иностранными кредиторами. Однако суд не принял этот довод. Судья московского арбитража счел ссылку на указ несостоятельной и отметил, что в нем описываются случаи, когда иностранный кредитор передает права требования третьему лицу. В случае же с РХА и Bayerische Landesbank на права требования последнего к НКНХ было обращено принудительное взыскание.

«Нижнекамскнефтехим» «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в «СИБУР») — один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. Ежегодно перерабатывает 3,5 млн тонн сырья, производит 800 тыс. тонн каучуков в год, 700 тыс. тонн пластика и различных продуктов органического синтеза. Активы — 655,7 млрд рублей, с начала 2025 года увеличились на 8,3%. В том числе стоимость основных средств — 497,2 млрд рублей, возросла на 7,8%. За первое полугодие 2025 года чистая прибыль предприятия по МСФО составила 26,48 млрд рублей, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (19,67 млрд рублей). Выручка — 136,7 млрд рублей, возросла на 13,2%. В том числе выручка от продаж эластомеров — 40,9 млрд рублей, полуфабрикатов и прочих продуктов нефтехимии — 24,2 млрд рублей, полиолефинов — 18,2 млрд рублей. Операционная прибыль — 19,7 млрд рублей, выросла на 16,4%. Доходы от курсовых разниц — 15,4 млрд рублей, увеличились в 2,3 раза. Прибыль до налогообложения — 35,7 млрд рублей, возросла на 48,6%. Показатель EBITDA — 31,6 млрд рублей, вырос на 1,3%. Рентабельность по EBITDA — 23,1%, снизилась с 25,8% за аналогичный период прошлого года.

Почему «Нижнекамскнефтехим» перестал осуществлять платежи по кредитам, на предприятии комментировать отказались. Как ранее сообщал Ъ, НКНХ пытался наложить судебный запрет на действия ФССП по своим долгам Bayerische Landesbank, однако в апреле проиграл спор в первой инстанции. Обжалование этого решения в апелляции назначено на середину сентября. В свою очередь, арбитражная тяжба по банковским гарантиям Bayerische Landesbank по обязательствам Linde перед российскими партнерами длится с 2023 года. В июле 2024 года «Русхимальянс» выиграл в первой инстанции, в феврале 2025 года — в апелляции, в июне — в кассации. 26 августа обжаловал решения трех инстанций в Верховный суд России, рассмотрение пока не назначено.

Соглашение между компанией «Русхимальянс», германским консорциумом Linde и российской дочкой турецкого стройгиганта Ronesans Holding «Ренейссанс Хэви Индастриз» о строительстве комплекса «Балтийский СПГ» в окрестностях морского порта Усть-Луга Ленобласти было заключено весной 2021 года. Общие инвестиции в проект мощностью переработки 45 млрд кубометров газа и производства 13 млрд тонн сжиженного природного газа в год оцениваются более чем в триллион рублей. EPC-контракт (engineering, procurement, construction — проектирование, закупки, строительство — это комплексный договор, в рамках которого подрядчик обязуется выполнить весь цикл работ в ходе реализации проекта) был сорван в одностороннем порядке германской стороной после начала СВО, когда компания Linde вышла из всех своих проектов в России. Помимо Балтийского СПГ немцы работали над совместным с «Северсталью» производством теплообменников для газовой отрасли. Главный исполнительный директор Linde Санджив Ламба тогда заявил, что возвращаться в Россию компания не собирается.

После этого «Русхимальянс» расторг контракт и обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с исковым заявлением к Linde на 1,1 млрд евро. Сумма состояла из порядка 972 млн евро и 7,6 млрд рублей убытков по контракту, а также 13,5 млн евро и 117,5 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. В качестве обеспечительной меры на российские активы Linde стоимостью 35 млрд рублей был наложен арест. Кроме того, «Русхимальянс» предъявил требования на $1,15 млрд пяти банкам, предоставившим свои гарантии по контракту с Linde. UniCredit Bank AG получил иск на 45,7 млрд рублей, Bayerische Landesbank — 28,2 млрд рублей, Deutsche Bank на 22,2 млрд рублей, Commerzbank AG — на 8,7 млрд рублей, Landesbank Baden-Wurttemberg — 5,4 млрд рублей.

Решение по иску «Русхимальянса» к Bayerische Landesbank арбитражный суд вынес 22 июля 2024 года, постановив арестовать имущество и активы ответчика, взыскать с Bayerische Landesbank (Bayerische Landesbank) в пользу истца 270 524 027,05 евро с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, проценты в размере 2 639 781,44 евро с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, а также проценты, начисляемые на сумму выплат за период с 30.08.2024 по дату ее уплаты из расчета 1,5% годовых, с оплатой в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, а также 200 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины. Общая сумма взыскания составила 274,16 млн евро или 25,5 млрд рублей по текущему курсу. Кассацию в АС Северо-Западного округа дело прошло в июне 2025 года. 26 августа текущего года неудовлетворенный проигрышем Bayerische Landesbank подал жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Рассмотрение жалобы пока не произошло.

«Русхимальянс» использует законный механизм исполнения судебных решений посредством инициирования возбуждения исполнительных производств. В связи с этим вынесенное решение видится законным и обоснованным, и с вероятностью выше среднего не будет отменено вышестоящими судебными инстанциями, — считает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров.

С ним соглашается Анна Ларина, исполнительный директор УК «Помощь». «Перспективы обжалования обществом „Нижнекамскнефтехим“ вынесенного судом решения об отказе в признании недействительным постановления судебного пристава зависят от обоснованности доводов о том, что долг перед Bayerische Landesbankом не носит безусловного характера. Общество высказывало эту позицию в суде первой инстанции, однако подробной оценки ей дано не было. Если задолженность, например, не подтверждена вступившим в законную силу судебным актом, не исключено, что этот довод может заинтересовать вышестоящие суды, — рассуждает эксперт. — Однако если задолженность все же носит бесспорный характер, перспективы отмены судебного акта в связи с другими обстоятельствами невелики. Суд сделал вывод о том, что обращение взыскания на дебиторскую задолженность в ходе исполнительного производства не является договором цессии. По этой причине особые правила регулирования, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации № 95 от 05.03.2022 „О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами“ для исполнения обязательств по договорам цессии, не применимы. С судом следует согласиться — договор цессии и обращение взыскания на дебиторскую задолженность в ходе исполнительного производства имеют разную правовую природу».

Госпожа Ларина обращает внимание на то, что в связи с введенными в отношении Российской Федерации санкционными ограничениями в 2022 году в российских судах была сформирована новая правовая позиция по делам о взыскании задолженности: с учетом действующих ограничительных мер и статуса истца суды признавали факт подачи иска о взыскании долга злоупотреблением правом (например, прецедентное решение по делу «Свинки Пеппы» — А28-11930/2021). «Данная позиция в дальнейшем применялась и в других судах — однако подобный подход на сегодняшний день скорее является исключением, чем правилом. В большинстве случаев суды отклоняют ссылки сторон на происхождение оппонента, исследуя фактические основания для взыскания долга», — сказала она Ъ.

Тем временем «Газпром» привлек отечественных поставщиков взамен Linde. Оборудование для комплекса в Усть-Луге будут поставлять сразу несколько российских компаний, среди которых «Росатом» и переданный указом президента «РусГазДобыче» в составе группы ГМС татарстанский «Казанькомпрессормаш».

Компания Linde PLC достаточно плотно и успешно работала в России и в том числе в Татарстане. Здесь немцы обосновались с 2003 года, реализовав целый ряд проектов с предприятиями группы «ТАИФ». Например, проект строительства в 2006 году на ПАО «Казаньоргсинтез» (КОС) печи пиролиза пропан-бутана мощностью по сырью 20 тонн/час и установки КЦА получения водорода мощностью в 160 кг/час, а в 2007 году — установки воздухоразделения мощностью по газообразному азоту 14 тыс. нм/час и еще одной установки мощностью в 13,8 тыс. нм/час в 2009 году.

Linde работала и в Татарстане. В январе 2014 года между германской компанией и ОАО «ТАИФ-НК» был заключен договор на проектирование и материально-техническое обеспечение строительства установки получения водорода мощностью в 222,4 тыс. нм/час, а также криогенной воздухоразделительной установки EKOGAN 7 мощностью 5500 м/час по воздуху КИП, 6000 м/час по азоту газообразному и 170 м/час по азоту жидкому. Обе установки находятся на территории Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков и были введены в эксплуатацию в 2017 году. В 2015 году на КОС с участием Linde завершено строительство КЦА (короткоцикловой адсорбции) мощностью в 240 кг/час для получения водорода и осуществлена поставка электронагревателя ELMESS HG/SE498.

«Нижнекамскнефтехим» законтрактовался с Linde в середине десятых годов. В 2016 году специалисты немецкой компании завершили модернизацию производства линейных альфа-олефинов (ЛАО) мощностью в 37,5 тыс. тонн продукции в год с внедрением новой высокоэффективной технологии альфа-Саблин. Это вторая в мире и единственная подобная установка в России. В том же году Linde обеспечила поставку на ПАО «Казаньоргсинтез» радиантных змеевиков для печи пиролиза. В июне 2017 года «ТАИФ» и Linde на ПМЭФ подписали меморандум по реализации проекта олефинового комплекса на новом производстве ЭП-600 в Нижнекамске. Строительство после ухода немцев из России было завершено силами отечественных поставщиков собственной экспертизой и только в конце 2024 года уже под контролем нового владельца НКНХ — ПАО «СИБУР».

Сергей Кощеев