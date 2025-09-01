В Ростовской области добыча угля выросла на 3,7%

По итогам семи месяцев 2025 года в Ростовской области на 3,7% вырос объем добычи угля. Показатель достиг отметки в 2,8 млн т. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

Объем экспорта из Ростовской области остался на уровне прошлогодних 800 тыс. т антрацита. Среди основных покупателей Турция, страны Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Уголь также поставляется в 15 российских регионов.

Сейчас на территории Ростовской области работают пять угледобывающих предприятий: шахты «Садкинская», «Обуховская», «Шерловская-Наклонная», «Дальняя» и «Октябрьская-Южная».

Мария Хоперская