За семь месяцев профицит бюджета Уфы приблизился к 1,2 млрд рублей

За январь-июль доходы бюджета Уфы превысили 24,88 млрд руб., что составляет немногим более 55,8% от запланированного годового объема поступлений. Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 66% и составили 15 млрд руб., остальная сумма пришлась на безвозмездные поступления.

Расходы бюджета за этот же период составили около 23,69 млрд руб. из запланированных на год 47,2 млрд руб. Таким образом, профицит бюджета к 1 августа составил 1,19 млрд руб. По итогам первого полугодия доходы городского бюджета превышали затраты на 286,1 млн руб.

Планируется, что по итогам года разница между доходами и расходами будет отрицательной, а дефицит бюджета достигнет 2,6 млрд руб.

Идэль Гумеров