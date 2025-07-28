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Профицит бюджета Уфы по итогам первого полугодия составил 286 млн рублей

По итогам первой половины года бюджет Уфы получил чуть менее 19,9 млрд руб., что составляет около 44,5% от запланированного годового объема доходов.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

11,8 млрд руб. пришлось на налоговые и неналоговые доходы (всего они должны составить около 22,9 млрд руб.), 8 млрд руб. — на безвозмездные поступления из других бюджетов (к концу года такие поступления должны достичь 21,7 млрд руб.).

Расходная часть бюджета к 1 июля достигла 19,6 млрд руб., что составляет около 42% от планировавших затрат.

Таким образом, по итогам шести месяцев в городском бюджете образовался профицит в 286,1 млн руб., тогда как планируется, что по итогам 2025 года возникнет дефицит в 2,1 млрд руб.

Объем муниципального долга на конец июня составлял менее 8,4 млрд руб., за месяц он уменьшился на 385,2 млн руб. Верхний предел муниципального долга — 8,7 млрд руб.

Идэль Гумеров