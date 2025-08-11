В ноябрьском СНТ «Мечта» ночью сгорела дача

Ночью на территории СНТ «Мечта» в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) сгорела дача, сообщили в городской ЕДДС. Пожарные отправились на вызов 11 августа в 00:57.

Огонь распространился по всей территории дачи, площадь пожара составила 30 кв. м. Были повреждены конструкции дачи, а также имущество. Возгорание носило техногенный характер, пострадавших нет.

Ранее на территории Ямальского района в ЯНАО пострадал человек из-за загоревшейся автоцистерны. Инцидент произошел на 557 разъезде железной дороги НГКМ Бованенково.

Ирина Пичурина