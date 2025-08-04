«Не одна дома 2» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в июле

Российская комедийная кинолента «Не одна дома 2» стала самой кассовой в Удмуртии по итогам июля: на нее пришлось 25,2% всех сборов за месяц, или 3,2 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 11,9 тыс. жителей, или 22,9% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр трейлера фильма «Не одна дома 2» Фото: Кадр трейлера фильма «Не одна дома 2»

На втором месте расположилась российская комедия «На деревню дедушке»: ее сборы составили 2,6 млн руб. Фильм собрал в кинозалах 8,3 тыс. зрителей. Замыкает тройку американский боевик «Край вдохновения», который собрал в прокате 1,8 млн руб. и 4 тыс. зрителей.

В общей сложности кинотеатры собрали в регионе за июль 12,8 млн руб. Это на 6,4 млн руб. меньше, чем за июнь. При этом количество кинозрителей за месяц сократилось почти на 37,7% — до 40,2 тыс. человек.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в июне стал «На деревню дедушке». Тогда картина собрала в республиканских кинозалах 4,4 млн руб. Комедийную киноленту посмотрели за месяц 15,6 тыс. зрителей.