Иноагентам окончательно запретили заниматься образованием россиян

С 1 сентября в России вступили в силу новые ограничения для лиц и организаций, внесенных в реестр иностранных агентов. Теперь им полностью запрещено заниматься образовательной и просветительской деятельностью на всей территории страны, независимо от возраста обучаемых. Ранее запрет распространялся лишь на работу с несовершеннолетними.

Поправки внесены в федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», в закон «Об образовании в РФ» и в Кодекс об административных правонарушениях. Согласно новым нормам, у лиц со статусом иноагента отзывают лицензии на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, организациям-иноагентам запретили присутствовать в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций. Это лишает их права на получение муниципальной и иной финансовой поддержки, в том числе права на творческие гранты.

