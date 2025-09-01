Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем знаний

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил учителей, преподавателей, школьников, студентов и воспитателей с Днем знаний, сообщает пресс-служба Смольного. Градоначальник отметил, что город на Неве со времен Петра Великого остается крупнейшим центром науки и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Пусть этот учебный год станет для всех временем открытий, успехов и новых достижений. В добрый путь!»— сказал господин Беглов.

Он добавил, что с каждым годом в мегаполисе все больше юных жителей. За школьные парты 1 сентября сели 619 тыс. школьников, эта цифра на 25 тыс. больше, чем год назад. Первоклассников насчитывается более 60 тыс.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что власти города в последние годы построили рекордное количество новых образовательных учреждений. Сегодня двери для юных жителей мегаполиса открыли 27 школ и 26 садов. Все они строятся с мощным спортивным ядром, лабораториями, бассейнами и медиатеками.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что День знаний в Петербурге пройдет без существенных осадков. Воздух в городе на Неве прогреется до 17-19 градусов.

Андрей Маркелов