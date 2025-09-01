День знаний в Петербурге пройдет без существенных осадков

Погоду в Петербурге 1 сентября сформирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня уйдет в районы Вологодской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Воздух прогреется до 17-19 градусов, ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал «очень приличную» первую неделю сентября. В городе на Неве будет тепло и сухо.

Андрей Маркелов