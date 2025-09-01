На проспекте Сельмаш в Ростове в аварии погиб 16-летний подросток

В Ростове-на-Дону в аварии погиб 16-летний пешеход. ДТП случилось вечером 31 августа на проспекте Сельмаш, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Предварительно установлено, что 21-летний водитель «Мазды» без прав наехал на несовершеннолетнего ростовчанина. Подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Из-за удара пешехода отбросило на встречную «Шкоду».

В результате аварии подросток года рождения погиб на месте. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

