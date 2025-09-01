Банки теперь могут ограничивать выдачу наличных из-за мошенников

С 1 сентября банки в России получили право ограничивать выдачу наличных при подозрении на мошеннические действия. Теперь перед выдачей денег банк обязан проверить, нет ли признаков сомнительных операций, и при необходимости вводить ограничения.

Перечень из девяти критериев, разработанных Банком России, включает необычное поведение клиента при снятии денег — нетипичное время проведения операции, нестандартные суммы, использование нестандартных способов (например, через QR-код вместо карты), частые попытки снятия ночью или в другом городе. Внимание будет обращено и на такие признаки, как изменение активности телефонных звонков и сообщений, смена номера телефона, получение наличных вскоре после оформления кредита или досрочного закрытия вклада, крупные переводы через систему быстрых платежей (СБП) и сведения о вредоносном ПО на устройстве клиента.

Если обнаружится хотя бы один из этих признаков, банк ограничит выдачу наличных лимитом в 50 тыс. рублей в сутки на срок до 48 часов, одновременно информируя клиента посредством SMS или push-уведомления. Для снятия суммы свыше 50 тыс. рублей в этот период потребуется обратиться в отделение банка с паспортом. Помимо этого, устанавливается месячный лимит выдачи наличных не более 100 тыс. рублей для лиц, сведения о которых внесены в базу данных Центробанка о мошеннических операциях.

Кроме того, новые правила предусматривают процедуру «второй руки» — возможность поручить доверенному лицу подтверждать или отклонять подозрительные операции. Банки также обязываются проводить мониторинг операций микрофинансовых организаций и взаимодействовать с правоохранительными органами для быстрого реагирования на мошеннические схемы.