ЦБ ввел лимиты в банкоматах для защиты от мошенников
С 1 сентября Банк России вводит новые правила выдачи наличных через банкоматы. При выявлении хотя бы одного из девяти признаков мошеннической операции банк обязан уведомить клиента и ограничить выдачу наличных до 50 тыс. руб. в сутки на 48 часов. Снять большую сумму можно будет только в отделении.
Список критериев:
- Несоответствие поведения клиента его обычному поведению при снятии наличных (непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата, несвойственная периодичность (частота) запросов на выдачу).
- Превышенное время направления ответа банкомата на запрос.
- Направление запроса на выдачу средств несвойственным способом, например, не с карты, а по QR-коду.
- Снятие наличных в течение 24 часов с момента предоставления кредита (займа) или увеличения лимита на выдачу наличных кредитных денежных средств, перевода через СПБ между счетами в разных банках более чем на 200 тыс. руб., досрочного расторжения договора вклада на сумму более 200 тыс. руб.
- Получение данных от оператора услуг платежной инфраструктуры о рисках осуществления операции без согласия клиента.
- Получение информации от операторов связи, владельцев мессенджеров, сайтов и других юрлиц о том, что в период не менее шести часов до момента операции были выявлены нехарактерные телефонные звонки или нетипичное получение сообщений… а также увеличение количества получаемых сообщений, в том числе от «Госуслуг», банков и новых адресатов.
- Наличие информации, полученной от операторов связи, владельцев мессенджеров, сайтов, иных юридических лиц, а также выявленной банком: о вредоносном ПО на устройстве клиента, о нетипичных параметрах, событиях в сессии дистанционного банковского обслуживания (использование нетипичного провайдера связи, операционной системы, приложения пользователя, инструментов, обеспечивающих сокрытие сессионных данных); о смене номера телефона в личном кабинете банка или в «Госуслугах»; об изменении идентификаторов устройства.
- Пять и более неудачных попыток снятия наличных за день.
- Данные клиента или его карты найдены в официальной госсистеме для борьбы с киберпреступностью.
Эксперты поддерживают меру, но указывают на риски ложных срабатываний. «Среди критериев есть “нехарактерное для клиента поведение”, признаки которого могут возникать и при легитимных операциях»,— отмечает аналитик «Спикател» Алексей Козлов. Это может создать проблемы при срочных нуждах, например, после получения кредита. Юристы добавляют, что необходимы механизмы быстрого оспаривания блокировок и компенсации ущерба. Пока такие споры решаются только через суд, что создает дополнительные барьеры для клиентов.
Подробнее — в материале «Ъ».