Путин рассказал Си Цзиньпину об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин заявил, что проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о результатах саммита российско-американского на Аляске. Господа Путин и Си обсудили его накануне на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

«В ходе обеда, который наши хозяева устроили для участников наших встреч в рамках ШОС, мы уже с председателем Си Цзиньпином говорили об этом... Я его подробно проинформировал о том, что у нас достигнуто в ходе переговоров с президентом Соединенных Штатов»,— рассказал президент РФ на Совете глав стран-членов ШОС (цитата по сайту Кремля).

Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь. В нем участвуют более 20 лидеров иностранных государств

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Их переговоры продлились почти три часа. Главной темой встречи было урегулирование военного конфликта на Украине. По данным портала Axios, господин Путин предложил Китай в качестве гаранта безопасности Украины.

