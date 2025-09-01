«Ростсельмаш» проведет испытания на полигоне в Таганроге с помощью беспилотников

Донской производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» на новом полигоне в Таганроге планирует использовать систему автовождения. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на директора департамента маркетинга «РСМ» Дмитрий Донцов.

Фото: пресс-служба «Ростсельмаш»

Система, которая сейчас находится на доработке, позволит без присутствия оператора в кабине водить комбайн по необходимой траектории.

Полигон пока работает в тестовом режиме. Его территория составляет 14 га, а инфраструктура включает специальный ангар, где проводится обслуживание техники до, во время и после испытаний. В ангаре есть весы для проверки развесовки машины по осям, а также кран-балкой грузоподъемностью 5 т для снятия узлов и механизмов.

Мария Хоперская