Президент России Владимир Путин заявил, что национальные валюты «все шире используются» во взаимных расчетах между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На саммите ШОС в китайском Тяньцзине он отметил значительный прогресс в сотрудничестве, отметив, что темпы развития впечатляют.

По словам Владимира Путина, средний прирост валового внутреннего продукта (ВВП) членов организации в 2024 году составил более 5%, промышленного производства — 4,6%. Рост объемов встречной торговли также превышает мировые показатели, подчеркнул президент РФ

В ходе саммита также прозвучало предложение России создать собственную платежно-расчетную инфраструктуру в рамках ШОС. По мнению Владимира Путина, это позволит повысить эффективность и независимость экономических взаимодействий внутри объединения.