В Приангарье ждет суд экс-чиновницу по делу о мошенничестве при выделении жилья

В Иркутской области суд рассмотрит уголовное дело бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна, которая обвиняется в махинациях при выделении жилья. По ч. 4 с. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ей грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Расследование установило, что в 2020 году глава комитета с сообщниками представила в суд подложные документы и оформила на подставных лиц жилье, утраченное в результате наводнения. Впоследствии гражданам, не имевшим на это права, министерство строительства Иркутской области выделило две квартиры из государственного жилфонда общей стоимостью свыше 3,5 млн руб.

На следствии чиновница заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении нее выделили в отдельное производство. В отношении остальных участников группы расследование продолжается.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2025 года иркутский суд отправил в колонию на пять лет бывшего мэра города Тулун Юрия Карих. Ему вменили в вину превышение должностных полномочий с расселением людей после разрушительного наводнения 2019 года.

Илья Николаев