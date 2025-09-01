Попавший под санкции ЕС китайский банк остановил расчеты с Россией

Китайский Heihe Rural Commercial Bank прекратил принимать платежи из России. Об этом «Ведомостям» сообщили представители двух российских банков и четырех компаний-импортеров.

Причиной стало введение санкций Европейским союзом в отношении банка 19 июля. В ЕС утверждают, что банк предоставлял услуги, связанные с криптоактивами, что якобы способствовало обходу антироссийских ограничений. С 9 августа гражданам и организациям из Евросоюза запрещено участвовать в любых операциях с этим китайским банком.

Руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий отметил, что приостановка работы с российскими банками началась примерно 11 августа. CEO платежного агента Money Roo Алексей Останин пояснил, что другие китайские банки отказались принимать платежи из Heihe, в самом банке не могут решить текущие проблемы, поэтому расчеты с Россией фактически остановлены.

Heihe — небольшой сельский банк, который после ухода крупных западных игроков стал начал активнее предоставлять услуги для российского малого и среднего бизнеса. По словам экспертов, он проводил в основном небольшие операции и не способен обрабатывать крупные платежи в ключевых отраслях экономики.